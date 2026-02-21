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Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman

Ausbruchskünstler

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 21.02.2026
Ausbruchskünstler

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Die größten Gefängnisausbrüche - mit Morgan Freeman

Folge 8: Ausbruchskünstler

42 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Morgan Freeman geht den spektakulärsten Gefängnisausbrüchen auf den Grund: James Earl Ray, der Mörder von Martin Luther King, war ein berüchtigter Ausbruchskünstler. Die Flucht aus dem Brushy Mountain Gefängnis gelingt ihm durch den Einsatz einer selbstgebauten Leiter aus Rohren.

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