Die größten Mysterien der Welt
Stets auf der Suche nach den spannendsten Geschichten der Vergangenheit, macht sich Moderator und Historik-Fan Don Wildman für "Greatest Mysteries" auf eine Reise durch die Welt. Er besucht den Vatikan, streift durch den Louvre, erkundet den Buckingham Palast und sucht im "Museum of Natural History" nach Ausstellungsstücken, die viel zu erzählen haben.
Genre:Geschichte, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC
