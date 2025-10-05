Staffel 1Folge 4vom 05.10.2025
Die größten Mysterien der Welt
Folge 4: Das Heilige Land
34 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Don Wildman reist nach Israel, um eine Festung hoch oben auf einem Berg zu erforschen, den Raum zu erkunden, in dem das letzte Abendmahl stattfand und durch den Garten Gethsemane zu spazieren.
Genre:Geschichte, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC
