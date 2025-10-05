Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die größten Mysterien der Welt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 05.10.2025
Das Heilige Land

Folge 4: Das Heilige Land

34 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Don Wildman reist nach Israel, um eine Festung hoch oben auf einem Berg zu erforschen, den Raum zu erkunden, in dem das letzte Abendmahl stattfand und durch den Garten Gethsemane zu spazieren.

