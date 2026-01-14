Monster, bitte lächeln!Jetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 23: Monster, bitte lächeln!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ausgerechnet jetzt hat sich Gisbert ein Bein gebrochen. Direktor Bertram ist außer sich. Der Schulinspektor hat sich angesagt und er braucht dringend Hilfe. Also engagiert er eine Aushilfskraft, die sich äußerst merkwürdig benimmt. Viktoria ist die erste, die ihm auf die Schliche kommt. Gemeinsam mit Gisbert stellt sie fest, dass es sich um ein ganz besonderes Monster handelt, das andere Gestalten annehmen kann. Aber niemand glaubt ihr. Erst als von ihr und Gisbert nur noch leblose Hüllen existieren, werden ihre Freunde misstrauisch.
