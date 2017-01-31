Zum Inhalt springenBarrierefrei
DIE HEERESBERGFÜHRER

Die Heeresbergführer - Im Hochgebirge

WELTStaffel 1Folge 3vom 31.01.2017
Die Heeresbergführer - Im Hochgebirge

Folge 3: Die Heeresbergführer - Im Hochgebirge

48 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12

Die Soldaten der Gebirgseinheit der Bundeswehr sind oft in schwer zugänglichen Regionen im Einsatz. Kranke oder Verletzte können in solch einem Fall nur mittels Helikopter zur nächsten Versorgungsstation gebracht werden. Zur Ausbildung der Heeresbergführer gehört daher auch die Luftrettung: Aus dem fliegenden Heli müssen sich die Soldaten abseilen können, um Mensch und Material zu bergen. Größte Gefahr für die Anwärter: Tückische Abwinde, die Flugzeug und Seil ins Schwanken bringen können.

