Die Hydronauten
1 Staffel
Die Hydronauten - das sind die außerirdische Neptuna, der Seehund Balty, die rollstuhlfahrende Möwe Ponto und die Krakendame Oktavia sowie der Bordcomputer Obo. Die vier bzw. fünf sind in Neptunas Schiff Hydronica unterwegs, einem Raumschiff, das auch als U-Boot bis in tiefste Tiefen vordringen kann. Sie bereisen das Meer und erleben jede Menge Abenteuer. Neptuna stammt aus der dritten Dimension einer fernen Galaxie, wo es ihr auf die Dauer zu eintönig geworden war. Sie brach auf, um ferne Welten zu erforschen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie