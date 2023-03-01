Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 01.03.2023: Wandervögel
44 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Vor fast 20 Jahren haben Steve und Terri im „Australia Zoo“ ein riesiges Vogelhaus errichtet. Jetzt soll die Voliere, die eine Fläche von knapp 20.000 Quadratmetern umfasst, rundum erneuert werden. Es ist eines der größten Renovierungsprojekte in der Geschichte des Tierparks. Doch bevor die Bauarbeiten beginnen können, steht die wichtigste Aufgabe an: 150 gefiederte Prachtexemplare müssen eingefangen und sicher in ihr Übergangsquartier verfrachtet werden! Auch in dieser Folge: Das Klinik-Team kümmert sich um einen verwaisten Ringschwanzbeutler, und Robert legt sich mit Leistenkrokodil Casper an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.