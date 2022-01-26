Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 26.01.2022: Überraschung für Mom
44 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12
Seit Monaten ist der „Australia Zoo“ geschlossen. Schuld war die Corona-Pandemie. Aber es gibt Hoffnung am Horizont. Denn bald schon soll der Tierpark an der australischen Sunshine Coast wieder öffnen dürfen. Die nächste große Herausforderung steht also an: Alles wieder hochfahren. Dazu gehört die Umsetzung des entwickelten Hygienekonzepts genauso, wie die Versorgung der Tiere. Während es Bindi in der Wildtierklinik mit vergifteten Kakadus zu tun bekommt, darf Robert ein seltenes Spektakel bewundern. Sumatra-Tiger Kaitlyn bringt drei Junge zur Welt - so einen Wurf gab es im „Australia Zoo“ noch nie!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.