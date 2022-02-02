Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 02.02.2022: Chandlers Todesrolle
44 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12
Gute Nachrichten für den „Australia Zoo“ und seine Besucher:innen: Endlich öffnet der Tierpark wieder seine Pforten! Bindi, Robert und Chandler haben sich zur großen Wiedereröffnung eine Überraschung im „Crocoseum“ ausgedacht. Bei der beliebten Krokodil-Show, dem Markenzeichen des Zoos, wird Chandler die gefürchtete Todesrolle vorführen. Außerdem haben die Kids ein emotionales Video vorbereitet, das Terri zu Tränen rührt. Später muss Tierärztin Dr. Ludo eine Pilzinfektion bei Rotnacken-Wallaby Daniel behandeln, und bei den drei neugeborenen Sumatra-Tigern steht der erste Gesundheitscheck an.
Genre:Reality, Tiere
Altersfreigabe:
12
