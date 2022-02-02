Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Irwins - Crocodile Hunter Family

Chandlers Todesrolle

TLCFolge vom 02.02.2022
Chandlers Todesrolle

Chandlers TodesrolleJetzt kostenlos streamen

Die Irwins - Crocodile Hunter Family

Folge vom 02.02.2022: Chandlers Todesrolle

44 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12

Gute Nachrichten für den „Australia Zoo“ und seine Besucher:innen: Endlich öffnet der Tierpark wieder seine Pforten! Bindi, Robert und Chandler haben sich zur großen Wiedereröffnung eine Überraschung im „Crocoseum“ ausgedacht. Bei der beliebten Krokodil-Show, dem Markenzeichen des Zoos, wird Chandler die gefürchtete Todesrolle vorführen. Außerdem haben die Kids ein emotionales Video vorbereitet, das Terri zu Tränen rührt. Später muss Tierärztin Dr. Ludo eine Pilzinfektion bei Rotnacken-Wallaby Daniel behandeln, und bei den drei neugeborenen Sumatra-Tigern steht der erste Gesundheitscheck an.

Alle verfügbaren Folgen