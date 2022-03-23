Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 23.03.2022: Lady Elliot Island
44 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 12
Bindi und Chandler starten eine Exkursion nach Lady Elliot Island, am Great Barrier Reef. Dort gab es zum dritten Mal in fünf Jahren eine schlimme Korallenbleiche. Durch den Klimawandel steigen die Meerestemperaturen, womit viele Organismen nicht gut klarkommen. Das artenreiche Riff-Ökosystem ist daher massiv bedroht, und die beiden wollen vor Ort mehr über mögliche Schutzmaßnahmen in Erfahrung bringen. Daheim im „Australia Zoo“ machen Robert und Reptilien-Cheftierpfleger Nick unterdessen Komodowaran-Weibchen Indah mit einem potenziellen neuen Paarungspartner bekannt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.