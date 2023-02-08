Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 08.02.2023: Drachenbabys
45 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6
Komodowarane gehören zu den größten Echsen der Erde. Doch die Tierart ist vom Aussterben bedroht! Daher will der „Australia Zoo“ mit einem Zuchtprogramm dazu beitragen, die bis zu 3 Meter langen Schuppenkriechtiere vor der Ausrottung zu bewahren. Robert und Chandler starten einen Roadtrip zu einem befreundeten Reptilienpark. Dort holen sie ein kräftiges Männchen ab, das der ideale Partner für das paarungsbereite Waran-Weibchen Indah sein könnte. Außerdem: Während Bindi die Entwicklung von Giraffenkalb Talbert kontrolliert, bangt Terri im Tierkrankenhaus um das Leben eines verletzten Rotnacken-Wallabys.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.