Die Irwins - Crocodile Hunter Family
Folge vom 22.02.2023: Giftzwerge
Leistenkrokodil Bosco ist eine echte Kampfmaschine. Nun soll der König des „Crocoseums“ in ein anderes Gehege verlegt werden. Auch Casper und Wendy, zwei seltene weiße Artgenossen, bekommen ein neues Zuhause. Beim Umzug der wuchtigen Urzeitechsen müssen die Tierpfleger:innen höllisch aufpassen. Die drei Krokodile sind berüchtigt für blitzschnelle Attacken und können jederzeit zum Angriff übergehen! Später kümmert sich Tierärztin Dr. Ludo um einen verletzten Gleithörnchenbeutler, und Bindi nimmt eine Schar bunter Giftzwerge in Empfang: 15 bedrohte Baumsteigerfrösche aus Südamerika.
