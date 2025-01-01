Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Folge 4
87 Min.Ab 12
Kabel Eins zeigt exklusiv und in Echtzeit eine Operation am offenen Herzen von Univ.-Prof. Dr. med. Sven Martens, Direktor der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsklinikum Münster, an Herzpatient Günter Pillukat. Von der Öffnung des Brustkorbes mit einer elektrischen Säge bis hin zum Austausch der verkalkten Herzklappe: Die OP-Dokumentation ermöglicht faszinierende Einblicke in eine Welt, die man als Nicht-Mediziner so niemals zu sehen bekommen würde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins