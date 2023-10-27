Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der letzte Tag

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 27.10.2023
Der letzte Tag

Der letzte TagJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 10: Der letzte Tag

34 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 6

Sarah kommt bei ihrem Abschied von Wiesenkirchen nicht dazu, reinen Tisch mit Fabian zu machen. Als sie schon unverrichteter Dinge abreisen will, trifft sie zusammen mit Tochter Leo eine lebensverändernde Entscheidung. Fabian nimmt Abschied von Sarah und geht wieder einen Schritt auf seine Frau Alexandra zu. Nach langer Zeit schlafen die beiden wieder miteinander. Doch dann steht Fabian plötzlich wieder Sarah gegenüber, die verkündet, in Wiesenkirchen zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen