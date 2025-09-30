Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 15 vom 30.09.2025
34 Min. Folge vom 30.09.2025 Ab 6

Sarah ist verärgert, weil ihre Mutter Max dazu ermutigt, um sie zu werben. Nachdem sie Annemarie zurechtgewiesen hat, glaubt sie, dass sich das Thema damit erledigt hat. Doch dann überrascht Max sie mit einem Kuss. Alexandra plant derweil ein großes Fest, um die Praxisübergabe an Fabian zu feiern. In ihrem Eifer stößt sie aber dem Verein der Landfrauen vor den Kopf.

