Die Landarztpraxis
Folge 15: Nur Freunde?
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Sarah ist verärgert, weil ihre Mutter Max dazu ermutigt, um sie zu werben. Nachdem sie Annemarie zurechtgewiesen hat, glaubt sie, dass sich das Thema damit erledigt hat. Doch dann überrascht Max sie mit einem Kuss. Alexandra plant derweil ein großes Fest, um die Praxisübergabe an Fabian zu feiern. In ihrem Eifer stößt sie aber dem Verein der Landfrauen vor den Kopf.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln