SAT.1Staffel 1Folge 19vom 30.09.2025
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6

Als Fabian sich am nächsten Morgen rührend um Leo kümmert, fühlt Sarah, dass der Zeitpunkt gekommen ist, ihn über seine Vaterschaft aufzuklären. Dabei ahnt sie nicht, dass die misstrauische Alexandra mittlerweile davon überzeugt ist, dass Sarah ihr den Mann ausspannen will und Leo über ihre Vatergeschichte aushorcht. Sarah hat sich zu einem Gespräch mit Fabian verabredet. Leider crasht Alexandra das Treffen. Vor Fabian konfrontiert sie Sarah mit der Lüge über Leos Vater.

