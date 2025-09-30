Die Landarztpraxis
Folge 19: Moment der Wahrheit
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Als Fabian sich am nächsten Morgen rührend um Leo kümmert, fühlt Sarah, dass der Zeitpunkt gekommen ist, ihn über seine Vaterschaft aufzuklären. Dabei ahnt sie nicht, dass die misstrauische Alexandra mittlerweile davon überzeugt ist, dass Sarah ihr den Mann ausspannen will und Leo über ihre Vatergeschichte aushorcht. Sarah hat sich zu einem Gespräch mit Fabian verabredet. Leider crasht Alexandra das Treffen. Vor Fabian konfrontiert sie Sarah mit der Lüge über Leos Vater.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln