Die Landarztpraxis
Folge 34: Zerreißprobe
34 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12
Sarah kümmert sich rührend um das Huber Baby und will gleichzeitig ihre Arbeit wuppen. Doch die volle Praxis zwingt sie dazu, Max um Hilfe zu bitten. Fabian überzeugt Alexandra, ebenfalls bei der kleinen Helena mitanzupacken - ein erster Versuch in ihre zukünftige Elternrolle hineinzuwachsen. Fabian gefällt es ganz und gar nicht, wie sehr Sarah von Max als Babysitter angetan ist. Sarah widerum macht es genauso zu schaffen, wie sehr sich Fabian auf sein Baby mit Alexandra freut.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln