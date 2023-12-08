Die Landarztpraxis
Folge 40: Behandlungsfehler
35 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 6
Sarah sorgt sich um Fabian, der wegen seines geplanten Umzuges nach München völlig neben sich steht. Ihre Sorge ist berechtigt, denn Fabian unterläuft fast ein schwerwiegender Fehler bei einem Patienten. Sarah sieht sich deshalb zum Handeln verpflichtet. Leo merkt unterdessen nicht, dass ihre Freundin aus Berlin längst ein Auge auf Basti geworfen hat und erwischt die beiden in einem scheinbar eindeutigen Moment.
