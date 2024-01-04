Die Landarztpraxis
Folge 56: Verschollen
34 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Sarah, Fabian und Max starten eine Suchaktion nach ihren Kindern. Auch Georg setzt alles dran, die beiden zu finden. Alexandra springt unterdessen in der Praxis ein und muss sich für ihre Lügen verantworten. Leo und Basti versuchen, in der ausweglosen Situation die Nerven zu behalten, während Sarah und Fabian in elterlicher Intuition den richtigen Suchansatz finden.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln