Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 25.10.2023
Folge 8: Das neue Traumpaar

34 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6

Weil Sarah einer Patientin nicht helfen kann, muss sie sich Vorwürfe deren Ehemannes gefallen lassen. Während Sarah verbissen nach einer Diagnose forscht, bricht die Patientin plötzlich leblos zusammen. Es geht um Leben und Tod. Fabian hört Gerüchte, dass Sarah und Max ein Paar sind. Er versucht, souverän damit umzugehen und sich auf seine Ehe mit Alexandra zu konzentrieren. Durch einen medizinischen Notfall wird Fabian aber wieder in Sarahs Nähe gezwungen.

SAT.1
