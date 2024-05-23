Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Neue Gerüchte

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 23.05.2024
Neue Gerüchte

Die Landarztpraxis

Folge 11: Neue Gerüchte

34 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12

Lukas nimmt es Isa noch übel, dass sie sich in sein Leben eingemischt und ihn mit dem Nachlass seiner verstorbenen Frau Doro konfrontiert hat. Doch der Ärger ist vergessen, als Isa bei einem Fahrradunfall stützt und Hilfe braucht. Nachdem Lukas sie auf den Armen in die Praxis getragen hat, munkelt man im Dorf schon über das neue "Traumpaar". Isa glaubt jedoch, dass Lukas noch zu sehr an Doro hängt. Bis sich herausstellt, dass die ein unglaubliches Geheimnis vor Lukas hatte ...

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

