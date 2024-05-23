Die Landarztpraxis
Folge 11: Neue Gerüchte
34 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Lukas nimmt es Isa noch übel, dass sie sich in sein Leben eingemischt und ihn mit dem Nachlass seiner verstorbenen Frau Doro konfrontiert hat. Doch der Ärger ist vergessen, als Isa bei einem Fahrradunfall stützt und Hilfe braucht. Nachdem Lukas sie auf den Armen in die Praxis getragen hat, munkelt man im Dorf schon über das neue "Traumpaar". Isa glaubt jedoch, dass Lukas noch zu sehr an Doro hängt. Bis sich herausstellt, dass die ein unglaubliches Geheimnis vor Lukas hatte ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln