Die Landarztpraxis
Folge 29: Bitte bleib!
35 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12
Isa versucht, Daniel davon zu überzeugen, seinen todbringenden Hirntumor operieren zu lassen. Doch Daniel hadert. Die Operation könnte scheitern und ihn zum Pflegefall machen. Dennoch will Isa nicht aufgeben und ist entschlossen, ihm weiter Mut zu machen. Sie ahnt nicht, dass Daniel schon seine Koffer packt, um zurück in die USA zu reisen. Wird Isa den Brief, den er ihr hinterlässt, rechtzeitig erhalten?
