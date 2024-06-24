Die Landarztpraxis
Folge 33: Herzklopfen
35 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Isa spürt zunehmend, dass die Nähe zu Daniel in ihr die vertrauten Gefühle von einst weckt. Sie fragt sich, ob sie ihm noch eine Chance geben kann, doch dann braucht Lukas plötzlich ihre Hilfe. Als die beiden einen nahen Moment beim Babysitting von Lukas' Nichte haben, merkt Isa insgeheim, dass ihre Gefühle für ihn zu stark sind, um zu Daniel zurückzukehren. Währenddessen finden Sarah und Fabian die Traumlocation für ihre Hochzeit und bekommen eine unverhoffte Chance.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln