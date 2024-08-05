Die Landarztpraxis
Folge 63: Die Hochzeit
35 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Der große Tag steht vor der Tür: Während sich ganz Wiesenkirchen voller Vorfreude auf die Traumhochzeit vorbereitet, kann Sarah es kaum erwarten, endlich Fabians Ehefrau zu werden. Gleichzeitig kämpft Fabian mit aller Macht gegen seine Entzugserscheinungen. Fabian will um jeden Preis Sarah das Ja-Wort geben. Doch auf dem Weg zur Hochzeit erkennt Fabian, dass er Sarah so unmöglich unter die Augen treten kann und trifft eine verhängnisvolle Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln