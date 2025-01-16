Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Wer nicht wagt, ...

SAT.1Staffel 3Folge 11vom 16.01.2025
Wer nicht wagt, ...

Wer nicht wagt, ...Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 11: Wer nicht wagt, ...

34 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Sarah ist nervös, denn das Gespräch über ihre berufliche Zukunft steht an. Traurig wird ihr dabei bewusst, wie gerne sie Fabian an ihrer Seite hätte. Vor allem, als sie bei der Befragung in die Enge getrieben wird und die Contenance verliert. Ein unerwarteter Notfall zwingt Isa und Lukas, sich um das Baby einer Patientin zu kümmern. Obwohl das Kind schwierig ist, ergänzen sich die beiden perfekt und Isa bemerkt verliebt, dass Lukas ungeahnte Vater-Talente zeigt.

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

