Die Landarztpraxis
Folge 16: Heile Welt
35 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Sarah wird in der Praxis von zwei Tankstellendieben als Geisel genommen und soll die Schusswunde eines Täters behandeln. Sie hilft dem Mann, trotz Gefahrenlage, professionell. Zeitgleich muss sie einfühlsam dafür sorgen, dass die Situation nicht eskaliert. Beim Thema Hochzeit sind Isa und Lukas sich uneins. Während Isa keinen Trauschein braucht, um für immer mit Lukas glücklich zu sein, reift in ihm der Gedanke, seine große Liebe heiraten zu wollen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln