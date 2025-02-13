Die Landarztpraxis
Folge 31: Schlechtes Timing
35 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Als Sarah mitbekommt, dass Fabian ein Geheimnis vor ihr, schrillen bei ihr die Alarmglocken. Selbst als Fabian erklärt, dass er nur eine Überraschung für sie plant, kann Sarah den Verdacht immer noch nicht abschütteln. Was, wenn das wieder nur eine Ausrede für einen Rückfall ist? Alexandra beschließt, die Situation für sich auszunutzen und schürt Sarahs Zweifel so weit an, dass sich Sarah zu einer unüberlegten Aktion hinreißen lässt.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln