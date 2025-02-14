Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Fehlende Basis

SAT.1Staffel 3Folge 32vom 14.02.2025
Fehlende Basis

Fehlende BasisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 32: Fehlende Basis

35 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Sarah hat Fabian sehr damit verletzt, dass sie vor lauter Misstrauen in seinen Sachen gewühlt hat. Während Fabian sich ausgerechnet Alexandra anvertraut, realisiert Sarah, dass sie einfach kein Vertrauen mehr zu ihm hat und fasst einen folgenschweren Entschluss. Isa bekommt die Diagnose, dass ihre Beschwerden von einem Hirnaneurysma stammen, das jederzeit zum Tod führen kann. Völlig überfordert verschweigt sie Lukas ihr Schicksal.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen