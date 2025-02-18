Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 34vom 18.02.2025
Folge 34: Rückschläge

34 Min. Ab 12

Weil Sarah noch immer unter der Trennung von Fabian leidet, versucht Chris sie mit einer spontanen Unternehmung auf andere Gedanken zu bringen. Tatsächlich hat Sarah zum ersten Mal seit langer Zeit Spaß und weckt damit Fabians Eifersucht. Max ist endlich ehrlich zu Fabian und gesteht ihm, dass zwischen Alexandra und ihm seit geraumer Zeit etwas läuft. Als Alexandra und Max sich darüber wieder in die Haare kriegen, ziehen beide ihre Konsequenzen.

