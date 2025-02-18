Die Landarztpraxis
Folge 34: Rückschläge
34 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Weil Sarah noch immer unter der Trennung von Fabian leidet, versucht Chris sie mit einer spontanen Unternehmung auf andere Gedanken zu bringen. Tatsächlich hat Sarah zum ersten Mal seit langer Zeit Spaß und weckt damit Fabians Eifersucht. Max ist endlich ehrlich zu Fabian und gesteht ihm, dass zwischen Alexandra und ihm seit geraumer Zeit etwas läuft. Als Alexandra und Max sich darüber wieder in die Haare kriegen, ziehen beide ihre Konsequenzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln