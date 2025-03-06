Die Landarztpraxis
Folge 46: Der Ex-Faktor
34 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Sarah erkennt durch Fabians Selbstlosigkeit, dass sie niemals einen anderen Mann so lieben wird wie ihn. Ohne das zu wissen, gibt Fabian unterdessen Chris seinen Segen für eine Beziehung mit Sarah und zieht sich zurück. Als Sarah Fabian aufsucht, weil sie ihre Zukunft nur mit ihm sieht, lässt dieser sich bereits ausgerechnet von Alexandra trösten. Kommt Sarahs Erkenntnis zu spät?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln