Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wachgeküsst

SAT.1Staffel 3Folge 58vom 07.08.2025
Wachgeküsst

WachgeküsstJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 58: Wachgeküsst

34 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Sarah versucht, für Fabian stark zu sein, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Sie muss Leo beibringen, dass sie nicht mit nach Mailand kommen wird, und auch dafür sorgen, dass die Praxis läuft. Zu ihrer Erleichterung hat Chris jedoch alles im Griff und kommt Ella dabei nicht nur beruflich näher. Sabrina redet Matti ins Gewissen, nicht untätig zu warten, sondern sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wird Bianca Mattis Liebeserklärung erwidern?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen