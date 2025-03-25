Die Landarztpraxis
Folge 59: Der letzte Fall
34 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Für Fabian und Sarah bricht der letzte Tag in der Praxis an. Die Stimmung ist wehmütig, bis eine Patientin mit diffusen Symptomen eingeliefert wird, der keiner zu helfen weiß. Kann Sarah mit Fabians Hilfe auch diesen letzten Fall lösen? Biancas Abweisung von Matti sorgt für Ärger: Sabrina versucht ihr die Augen zu öffnen, was für ein toller Mann Matti ist und gerät darüber mit Julian aneinander ...
