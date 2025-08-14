Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 63vom 14.08.2025
Die Landarztpraxis

34 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Ella und Chris freuen sich auf ihr erstes Date miteinander, obwohl es gerade so viel anderes gibt, was sie beschäftigt: Während Ella heute das erste Mal auf ihre Schwester Isa trifft und entsprechend nervös ist, muss Chris damit klarkommen, dass er seine Tochter Klara in den Ferien nicht sehen wird. Doch sie schieben all ihre Sorgen für das Date beiseite und lassen sich auch von einem Regenschauer nicht unterkriegen. Doch dann steht Klara unerwartet in der Tür.

