Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 71vom 27.08.2025
35 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Ella hat Georg und Isa vorerst nicht die Wahrheit über ihre Identität gesagt. Sogleich wird sie in das nächste Familiendrama gezogen: Chris muss kurzfristig nach München und bittet Ella, in der Zeit auf Klara aufzupassen. Ella übernimmt gerne, doch gerät mit Klara in Streit, als sie ihr einen Shoppingausflug mit Freundinnen verbieten muss. Klara schleicht sich dennoch heimlich davon. Als Ella sie nicht erreichen kann, muss sie befürchten, dass Klara etwas zugestoßen ist.

SAT.1
