Die Landarztpraxis
Folge 76: Der große Auftritt
34 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Nachdem Chris und Ella sich überraschend geküsst haben, schwebt Ella auf Wolke Sieben. Weil aber Klaras letzter Tag in Wiesenkirchen ansteht, verabreden die beiden sich erst für den nächsten Abend, um über alles zu sprechen. Während Ella mit klopfendem Herzen dem Abend entgegenfiebert, gibt Klara Chris ihren Segen, sich auf Ella einzulassen. Doch gerade, als Chris zu Ella gehen will, steht plötzlich seine Ex-Frau Linda in der Tür.
Weitere Folgen in Staffel 3
