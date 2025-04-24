Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 79vom 24.04.2025
34 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Während sich Ella mit der Situation arrangieren muss, dass Linda in Wiesenkirchen bleibt, wird Chris zu einem Ärztekongress nach Essen eingeladen. Von Resi erfährt Ella, dass früher Georg immer dort hingefahren ist. Ella sieht darin eine neue Gelegenheit, nachzuforschen, ob Georg wirklich ihr Vater ist. Als dieser davon erfährt, greift er zu unlauteren Mitteln, um endlich herauszufinden, was Ella verbirgt. Kommt die Wahrheit jetzt ans Licht?

