SAT.1Staffel 3Folge 86vom 06.05.2025
Folge 86: Die Trauzeugin

35 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Ella und Georg haben nun Gewissheit: Sie sind Vater und Tochter. Ella möchte nun auch Isa die Wahrheit sagen. Doch diese kommt ihnen zuvor: Lukas und sie wollen ihre Hochzeit auf dem Standesamt vorziehen, um ein Kind adoptieren zu können. Und Ella soll die Trauzeugin sein. Georg bittet Ella, Isa zuliebe die Wahrheit noch bis nach der Hochzeit für sich zu behalten. Kann Ella weiter lügen, jetzt wo sie weiß, dass Isa ihre Halbschwester ist?

