Die Landarztpraxis

Schwere Bürde

SAT.1Staffel 3Folge 87vom 28.11.2025
Schwere Bürde

Schwere BürdeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 87: Schwere Bürde

35 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Ella belastet es, bis zu Isas Hochzeit mit der Offenbarung zu warten, dass sie ihre Halbeschwester ist. Dass sie als Trauzeugin in die Hochzeitplanungen miteinbezogen wird, macht es für sie nur schwerer. Als sie sich von Chris trösten lässt, kommt es zwischen den beiden fast zu einem Kuss, den Klara beobachtet und sich von ihrem Vater verraten fühlt. Als sie sich aufgewühlt auf den Weg macht, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

