Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 31: Mut zur Wahrheit
33 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Lilli bereut es sofort, dass sie ihren Gefühlen nachgegeben und den Mann ihrer Schwester geküsst hat. Sie ist fest entschlossen, dass sich sowas nicht wiederholen darf. Außerdem will sie Julia die Wahrheit sagen - statt weiter mit dieser Lüge zu leben. Beide leiden unter ihrem schlechten Gewissen, doch bevor Sebastian Julia mit der Wahrheit konfrontieren kann, hat die ihrerseits große Neuigkeiten zu verkünden.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn