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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Mut zur Wahrheit

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 10.08.2026
Mut zur Wahrheit

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 31: Mut zur Wahrheit

33 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Lilli bereut es sofort, dass sie ihren Gefühlen nachgegeben und den Mann ihrer Schwester geküsst hat. Sie ist fest entschlossen, dass sich sowas nicht wiederholen darf. Außerdem will sie Julia die Wahrheit sagen - statt weiter mit dieser Lüge zu leben. Beide leiden unter ihrem schlechten Gewissen, doch bevor Sebastian Julia mit der Wahrheit konfrontieren kann, hat die ihrerseits große Neuigkeiten zu verkünden.

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