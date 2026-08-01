Schweigen wider WillenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 32: Schweigen wider Willen
35 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Lilli fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass Sebastian ihrer Schwester nichts von dem Kuss erzählt hat. Der macht Lilli klar, dass Julia seinetwegen ihr Leben in Düsseldorf aufgeben will, um gemeinsam mit ihm in Weilhausen glücklich zu werden - deshalb darf sie nie erfahren, was zwischen Lilli und ihm passiert ist. Nur schweren Herzens ist Lilli bereit, Sebastians Wunsch zu erfüllen. Doch ihre Verzweiflung über die Situation bricht sich schließlich vor Marc Bahn.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn