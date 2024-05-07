Wiedersehen in WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 1: Wiedersehen in Wiesenkirchen
35 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Nach 20 Jahren kehrt Isa Kroiß in ihr beschauliches Heimatdorf Wiesenkirchen zurück, um ihren Bruder Fabian nach seinem schweren Autounfall in der Landarztpraxis zu vertreten. Doch ihre Ankunft verläuft holprig: Erst begegnet sie ausgerechnet ihrem heimlichen Jugendschwarm Lukas, dann weist ihr Vater Georg sie hart zurück. Isa versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen, doch plötzlich scheint sie ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit schneller einzuholen als gedacht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln