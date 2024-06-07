Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 22vom 07.06.2024
Folge 22: Endlich Zuhause

35 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Sarah und Fabian sind endlich wieder zuhause. Obwohl Fabian trotz der langen Reha noch mit Nachwirkungen seines Autounfalls zu kämpfen hat, schwelgen er und Sarah im Liebesglück. Die beiden freuen sich auch, Isa zu sehen, die nach ihrer endgültigen Trennung von Daniel nun dauerhaft in Wiesenkirchen bleiben und weiter als Landärztin arbeiten will. Da Alexandra jedoch ebenfalls bleiben möchte, gibt es plötzlich ein unerwartetes Problem ...

