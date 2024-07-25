Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 56vom 25.07.2024
35 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12

Während Isa erleichtert ist, dass Lukas sich von der Theorie nicht anstecken lässt, dass seine verschollene Frau noch am Leben ist, präsentiert Hanna Lukas ein Indiz dafür, dass die Frau auf dem Überwachungsfoto doch die vermisste Doro sein könnte. Die Möglichkeit, dass seinen Frau noch lebt, stürzt Lukas in eine Krise. Während er sich fragt, wieso Doro sich nie bei ihm gemeldet hat, ahnt er nicht, dass ausgerechnet Isa und Max eine mögliche Antwort auf diese Frage kennen.

