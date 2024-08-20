Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die gute Lüge

SAT.1Staffel 2Folge 65vom 20.08.2024
Die gute Lüge

Die gute LügeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 65: Die gute Lüge

35 Min.Folge vom 20.08.2024Ab 12

Während Sarah im Gefühlschaos steckt und nicht weiß, ob sie Fabian den Vertrauensbruch verzeihen kann, hat dieser nicht nur mit seinem schlechten Gewissen zu kämpfen. Um Fabian vor dessen Entzug nicht zu entmutigen, versichert Sarah ihm, an ihre Beziehung zu glauben. Doch insgeheim droht Sarah von ihren unterdrückten Gefühlen übermannt zu werden. Auf der Flucht vor diesen läuft ihr ausgerechnet die Frau über den Weg, mit der sie noch eine offene Rechnung hat: Alexandra.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen