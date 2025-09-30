Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wer suchet, der findet

SAT.1Staffel 2Folge 68vom 30.09.2025
Wer suchet, der findet

Wer suchet, der findetJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 68: Wer suchet, der findet

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Isa hat sich mit Freunden und Bekannten versammelt, um gemeinsam mit Lukas nach Doros Leichnam zu suchen. Isa macht sich dabei große Sorgen um Lukas, der aber kaum zugänglich ist. Als Lukas dann nach über zwei Jahren der Ungewissheit tatsächlich den schmerzlichen Beweis dafür erhält, dass Doro bei dem Lawinenunglück ums Leben gekommen ist, trifft ihn das schwer. Obwohl Isa in diesem Moment gerne für ihn da wäre, muss Lukas das aber ganz alleine mit sich ausmachen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen