Die Landarztpraxis
Folge 69: Offene Wunden
34 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
Isa glaubt, dass Lukas nach dem Fund von Doros sterblichen Überresten auf einem guten Weg ist, endlich mit dem Tod seiner Frau abschließen zu können. Doch die erhoffte Erleichterung will sich bei Lukas einfach nicht einstellen. Vergeblich stürzt er sich in Aktionismus und plant die Beerdigung. Doch die Trauer um Doro überrollt ihn schließlich und er vermisst seine Frau mehr denn je. Als Isa erneut für ihn da sein will, geht er auf Abstand zu ihr und trifft sie damit sehr.
