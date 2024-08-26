Die Landarztpraxis
Folge 78: Entscheidung aus Liebe
35 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Tapfer versucht Isa sich damit zu arrangieren, dass sie bereits heute nach Indien aufbrechen muss. Doch leider werden ihre Pläne, die letzten Stunden gemeinsam mit Lukas zu verbringen, immer wieder durchkreuzt. Und so bleibt den beiden frisch Verliebten keine Zeit mehr, sich richtig voneinander zu verabschieden. Während Lukas sich damit abfinden muss, die nächsten Monate ohne sie klarzukommen, fällt Isa eine überraschende Entscheidung gegen die Vernunft und für ihr Herz.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln