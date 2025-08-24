Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 1: Europa-Park Rust
87 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 6
Der Europa-Park in Rust steht für Adrenalin, Magie und Familienabenteuer. Seit seinem Bestehen im Jahr 1975 besuchten über 150 Millionen Gäste Deutschlands erfolgreichsten Freizeitpark. Ein Grund, sich den Europa-Park mal genauer anzuschauen. Was sind die Erfolgsgeheimnisse? Und wer steckt hinter dieser großen Erfolgsstory?
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins