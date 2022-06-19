Die Lieblingsmarken der Deutschen - McDonald'sJetzt ohne Werbung streamen
Folge 4: Die Lieblingsmarken der Deutschen - McDonald's
88 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6
Achtung, heiß und fettig! Diesmal geht es um das "Goldene M" - um den Fastfood-Giganten "McDonald's". Wie hat es die Burgerkette vom kleinen Imbiss zum Mega-Konzern geschafft? Woher kommen die Zutaten für die Burger? Und wie könnte die McDonald's-Filiale der Zukunft aussehen?
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
