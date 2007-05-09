Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 09.05.2007: Peter macht blau
44 Min.Folge vom 09.05.2007Ab 12
Notfall auf dem Schrottplatz! Lagermeister Peter muss krank das Bett hüten, und Uwe, Manni und Günter kommen schwer ins Schleudern. Wer sucht den Kunden jetzt die passenden Einzelteile aus dem Lager? Peter erklärt sich bereit, seine Brüder per Walkie-Talkie vom Bett aus zu dirigieren, aber der Plan ist in der Praxis völlig unbrauchbar. Damit die Brüder sein geniales Haufenprinzip nicht völlig durcheinander bringen, muss Peter schnellstens wieder gesund werden.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.